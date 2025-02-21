إدارة ترامب تُهدّد بغداد بالامتثال لهذا الأمر وإلّا..!
2025-02-21 21:00:05 - المصدر: راي اليوم
لندن ـ “راي اليوم”:
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز: “إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران”.
وأضافت المصادر بأن “استئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها مع طهران.… [+]