2025-02-21 21:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، توضيحاً بشأن الزيارة المرتقبة لوزيرها اسعد الشيباني للعراق، مبينة أنه تلقى دعوة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية أسعد الشيباني، تلقى، دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد الزيارة لاحقًا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب".

وكشف مصدر مطلع، مساء اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، عن تأجيل زيارة وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني إلى بغداد لإشعار اخر.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" ان "زيارة الشيباني إلى العاصمة بغداد والتي كانت مقررة يوم غد السبت تأجلت إلى اشعار آخر".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "تأجيل الزيارة جاء لأسباب امنية وتم الاتفاق على تأجيل الزيارة الى اشعار آخر"، مبينا أن "هذا التأجيل هو الثالث لنفس الأسباب الأمنية".