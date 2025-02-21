2025-02-21 21:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم، مساء اليوم الجمعة، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمنتخباتِ المَجموعةِ الثانية المشاركة في بُطولةِ الخليج لقدامى لاعبي كرةِ القدم بنسختها الأولى التي ستنطلق غدًا السبت، وتستمر لغاية السادس والعشرين من شهر شباط الحالي.

ومثّل العراق في المؤتمرِ، الذي احتضنته قاعةُ فندق كراون بلازا، المديرُ الإداريُّ للمنتخبِ إسماعيل محمد، ومسؤولُ التجهيزات عمار زهير لعيبي.

وتمَّ، خلال المؤتمر، تحديدُ ألوان ملابس المنتخبات، إذ سيرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارسُ المرمى الطقمَ الأصفر الكامل في المبارياتِ الثلاث أمام اليمن والبحرين والسعودية تواليًا.

وجرى الاتفاقُ على أن تكونَ التبديلاتُ مفتوحةً بشرطِ أن يتمَّ حصرها بواقع أربع فتراتِ توقف، على أن لا تندرج التبديلاتُ ما بين شوطي المباراة ضمن فتراتِ التوقف.

وتم تحديدُ (40) دقيقةً زمنًا للمباراة، 20 دقيقةً مقسمة بين الشوطين، على أن تكونَ الاستراحةُ لمدة عشر دقائق.