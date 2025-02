2025-02-21 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى حدد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الجمعة ، أيام ذروة البرد في المدن العراقية، فيما أشار إلى أن موجة مطرية ستجتاح مناطق الفرات الأوسط وشمال ميسان بدءا من يوم غد السبت. وقال الزيادي في تصريح تابعته (المدى)، إن "موجة البرد سوف تقتحم العراق صباح الغد السبت تدريجياً في أغلب المناطق الوسطى والشمالية وتسبب […]

