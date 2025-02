2025-02-21 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى فرّ 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، بينهم عراقيون، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، إن "5 أشخاص من قاطني مخيم الهول في ريف الحسكة، ممن يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، تمكنوا من الهروب من المخيم ليلة أمس (الخميس)". وذكر أن الحادث جاء […]

