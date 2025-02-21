انخفاض الحرارة وموجة الصقيع.. شمال أربيل يستقبل والثلوج تغطي شوارعها (صور)
شفق نيوز/ يبدو أن مدينة أربيل في اقليم كوردستان، قد أعلنت عن موجة الصقيع التي تهدد العراق وحذر منها خبراء الطقس على مدى الأيام الماضية، حيث بدأت منذ مساء اليوم الجمعة، حفل استقبال الثلوج مصطبغة باللون الأبيض.
ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، لحظات تساقط الثلوج قي مناطق شمال أربيل، بعدما ضربت عاصفة ثلجية حدود المحافظة في وقت سابق من اليوم وسط استنفار فرق الصيانة المختصة.
وتظهر الصور انتشار الثلوج في المناطق الشمالية، سواء على سفوح جبال المدينة، وأزقتها، مع حركة السيارات الحذرة من الطقس الصقيعي البارد.
وكانت محافظة أربيل، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الفرق المختصة بصيانة الطرق وحمايتها تواصل جهودها لإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة، بعد العاصفة الثلجية التي أثرت على حدود المحافظة.
وأكدت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق مستمرة بعمليات تنظيف وإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة في (لوفة سفين وطريق سولاو) لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين".
وحددت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ست محافظات بينها العاصمة بغداد اضافة الى اقليم كوردستان من المتوقع ان تتساقط فيها الثلوج مطلع الأسبوع المقبل.
وعلى ذي صلة، شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري، موجة ثانية من تساقط الثلوج الكثيفة.