2025-02-21 21:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدو أن مدينة أربيل في اقليم كوردستان، قد أعلنت عن موجة الصقيع التي تهدد العراق وحذر منها خبراء الطقس على مدى الأيام الماضية، حيث بدأت منذ مساء اليوم الجمعة، حفل استقبال الثلوج مصطبغة باللون الأبيض.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، لحظات تساقط الثلوج قي مناطق شمال أربيل، بعدما ضربت عاصفة ثلجية حدود المحافظة في وقت سابق من اليوم وسط استنفار فرق الصيانة المختصة.

وتظهر الصور انتشار الثلوج في المناطق الشمالية، سواء على سفوح جبال المدينة، وأزقتها، مع حركة السيارات الحذرة من الطقس الصقيعي البارد.

وكانت محافظة أربيل، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الفرق المختصة بصيانة الطرق وحمايتها تواصل جهودها لإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة، بعد العاصفة الثلجية التي أثرت على حدود المحافظة.

وأكدت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق مستمرة بعمليات تنظيف وإزالة الثلوج من الطرق الرئيسة في (لوفة سفين وطريق سولاو) لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين".

وحددت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ست محافظات بينها العاصمة بغداد اضافة الى اقليم كوردستان من المتوقع ان تتساقط فيها الثلوج مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى ذي صلة، شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، خلال الأسبوع الجاري، موجة ثانية من تساقط الثلوج الكثيفة.