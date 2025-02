2025-02-21 21:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار اليوم عن العثور على جثة شاب شمال مدينة الناصرية بعد مرور يوم كامل على اختفائه. وذكر مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، كان قد قتل رمياً بالرصاص في قضاء الدواية شمال المدينة. وأكد...

The post بعد يوم من البحث شرطة ذي قار تعثر على جثة شاب مقتول برصاصات في الدواية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.