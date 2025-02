2025-02-21 21:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: نفى رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي الأنباء المتداولة حول تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، مؤكداً في خبر عاجل نقله تلفزيون الناصرية المخلي أن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. انتهى

