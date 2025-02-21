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منتخب العراق يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

منتخب العراق يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
منتخب العراق يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
2025-02-21 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59 نقطة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.

انتهى النصف الاول من اللقاء بتقدم المنتخب الفلسطيني بنتيجة 44-35 نقطة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعة مساءً.

ويلاقي المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، 24 شباط نظيره الأردني بمباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها ، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.

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