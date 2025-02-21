منتخب العراق يتغلب على نظيره الفلسطيني ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
2025-02-21 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59 نقطة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.
انتهى النصف الاول من اللقاء بتقدم المنتخب الفلسطيني بنتيجة 44-35 نقطة.
وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد، عند الساعة السابعة مساءً.
ويلاقي المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، 24 شباط نظيره الأردني بمباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها ، في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.