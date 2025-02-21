إطلاق بالونات الأمل في سماء أربيل (صور)

2025-02-21 22:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مهرجان بالونات، أطلقت من "بارك شاندر" وسط المدينة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، كتب المشاركون الأمنيات على البالونات، اَملين بتحقيقها في قادم الأيام.

في السياق، قال منظمون للفعالية، لوكالة شفق نيوز، إنه "كان من المقرر أن يجرى المهرجان وهو الأول من نوعه في يوم عيد الحب الأسبوع الماضي، لكنه تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافوا، أن "الفعالية ستكرر في كل عام، بدعم من مجموعة شركات أهلية".