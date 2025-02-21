2025-02-21 22:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعانتقد مدرب برشلونة هانز فليك، الجدل المستمر حول التحكيم في الدوري الإسباني، مؤكدًا ضرورة حماية الحكام وعدم استخدامهم كذريعة للهزائم.وجاءت تصريحات فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام لاس بالماس غدًا السبت في الليجا، وسط تصاعد الجدل حول القرارات التحكيمية، خاصة بعد احتجاج ريال مدريد على طرد نجمه جود بيلينجهام.وقال فليك: "ما يحدث مع الحكام في إسبانيا لا يصدق، ولا يعجبني إطلاقًاً، يجب أن نفكر فيهم وفي عائلاتهم، نحن كلاعبين ومدربين علينا حمايتهم بدلًا من استهلاك طاقتنا في انتقادهم".وشدد المدرب الألماني على أهمية الثقة في تقنية الفيديو، داعيًا الاتحاد الإسباني إلى إحداث تغييرات إيجابية، مضيفًا، "الحكام بشر، ومن الطبيعي أن يخطئوا، تمامًا كما يخطئ اللاعبون والمدربون، علينا دعمهم بدلًا من تحميلهم مسؤولية كل خسارة".وفي ما يخص إيقاف بيلينجهام مباراتين، رفض فليك التعليق قائلًا، “لقد تحدثت عنه في المؤتمر السابق، إنه لاعب رائع ومن الأفضل في مركزه، لكنه ليس لاعبي، وما يهمني هو فريقي وأداؤه على أرض الملعب”.واختتم فليك حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز على الأداء بدلًا من إلقاء اللوم على الحكام، قائلًا: "الجميع يخطئ، وأنا أيضًا أرتكب أخطاء، لا يمكننا اللعب بدون الحكام، لذا يجب أن نحميهم ونركز على تقديم أداء أفضل لتحقيق الفوز".