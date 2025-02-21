2025-02-21 22:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب، ضمن النافذة الثالثة لتصفيات نهائيات آسيا.وبدأت المباراة بأفضلية لمنتخبنا، الذي أنهى الفترة الأولى متقدمًا 19-15، لكن المنتخب الفلسطيني تمكن من قلب النتيجة في الفترتين الثانية والثالثة (44-35، 54-47).وفي الفترة الرابعة، نجح منتخبنا في العودة بقوة رغم تأخره بفارق سبع نقاط، مستفيدًا من اندفاع هجومي منظم، إلى جانب رقابة فردية فعالة على نجم فلسطين جمال الميالي، ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة.