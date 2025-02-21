وطني السلة يفوز على نظيره الفلسطيني في التصفيات الآسيوية
2025-02-21 22:05:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب، ضمن النافذة الثالثة لتصفيات نهائيات آسيا.
وبدأت المباراة بأفضلية لمنتخبنا، الذي أنهى الفترة الأولى متقدمًا 19-15، لكن المنتخب الفلسطيني تمكن من قلب النتيجة في الفترتين الثانية والثالثة (44-35، 54-47).
وفي الفترة الرابعة، نجح منتخبنا في العودة بقوة رغم تأخره بفارق سبع نقاط، مستفيدًا من اندفاع هجومي منظم، إلى جانب رقابة فردية فعالة على نجم فلسطين جمال الميالي، ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة.
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 71-59، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على قاعة الشعب، ضمن النافذة الثالثة لتصفيات نهائيات آسيا.
وبدأت المباراة بأفضلية لمنتخبنا، الذي أنهى الفترة الأولى متقدمًا 19-15، لكن المنتخب الفلسطيني تمكن من قلب النتيجة في الفترتين الثانية والثالثة (44-35، 54-47).
وفي الفترة الرابعة، نجح منتخبنا في العودة بقوة رغم تأخره بفارق سبع نقاط، مستفيدًا من اندفاع هجومي منظم، إلى جانب رقابة فردية فعالة على نجم فلسطين جمال الميالي، ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة.