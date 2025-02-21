الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 21-02-2025#shorts
فيديو | العراق في دقيقة 21-02-2025#shorts
نسخ الرابط
2025-02-21 22:20:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | الإيدز في السعودية في تزايد.. طبيب يحذر ووزارة الصحة تنفي
فيديو | الفنان سيف عامر ضيف حلقة برنامج مع نزار الفارس
فيديو | نينوى.. نفوق أعداد كبيرة من العجول بعد إصابتها بفيروس الحمى القلاعية
فيديو | وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث: ماسك سيتمتع بنفاذ واسع إلى معلومات البنتاغون السر...
فيديو | الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم طولكرم
فيديو | ساعة حوار مع أحمد العذاري | ضيف الحلقة: د. عقيل مفتن | رئيس اللجنة الأولمبية
فيديو | الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن عارف وشهادة عن تواضعه وعدالته ونظافة يده | أوراق ...
فيديو | كارثة غير مسبوقة .. انتشار فيروس غامض يؤدي إلى نفوق مئات رؤوس الجاموس في العراق | ...