في محافظتين.. اعتقال تاجر آثار والعثور على طفلة مرمية على "طريق خارجي"
شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من الإطاحة بتاجر آثار بحوزته قطع أثرية ثمينة.
وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية مخابرات بابل، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، ومركز شرطة تونس، وتحت إشراف قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كامل الحسناوي، من إلقاء القبض على شخص من محافظة جنوبية يقوم بتجارة القطع الأثرية في المحافظة".
وذكرت قيادة الشرطة، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة من مديرية مخابرات بابل ، حيث تم استدراج المتهم الى بابل ونصب كمين محكم على الطريق الدولي السريع ضمن المحافظة، وتم القبض عليه وكان يستقل عجلة صالون".
وأضافت، أن "القوة ضبطت بحوزة المتهم على قطع أثرية، من بينها لوحة أثرية منقوش عليها مسلة حمورابي مع أختام ومسكوكات أثرية".
وأشارت إلى، "اصطحاب المتهم والمضبوطات من قبل الجهة الأمنية المختصة لإكمال باقي الإجراءات التحقيقية، وسيتم إرسال القطع الأثرية إلى مفتشية الآثار للتأكد من أصالتها وقيمتها التاريخية".
في حين أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية على طريق كركوك السليمانية شمال المحافظة.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأهالي عثروا، مساء اليوم، على طفلة حديثة الولادة مرمية قرب ناحية قرهنجير على الطريق الرئيسي بين كركوك السليمانية"، مبينا أن "الطفلة كانت بحالة صحية جيدة عندما عثر الأهالي عليها".
وأضاف المصدر؛ أن "الطفلة نقلت الى مقر امن لحين نقلها الى المستشفى الخاص بحديثي الولادة لغرض فحصها ومعرفة تفاصيل عنها ودوافع أسباب رميها".