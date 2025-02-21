2025-02-21 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من الإطاحة بتاجر آثار بحوزته قطع أثرية ثمينة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية مخابرات بابل، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، ومركز شرطة تونس، وتحت إشراف قائد شرطة محافظة بابل، اللواء علي كامل الحسناوي، من إلقاء القبض على شخص من محافظة جنوبية يقوم بتجارة القطع الأثرية في المحافظة".

وذكرت قيادة الشرطة، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة من مديرية مخابرات بابل ، حيث تم استدراج المتهم الى بابل ونصب كمين محكم على الطريق الدولي السريع ضمن المحافظة، وتم القبض عليه وكان يستقل عجلة صالون".

وأضافت، أن "القوة ضبطت بحوزة المتهم على قطع أثرية، من بينها لوحة أثرية منقوش عليها مسلة حمورابي مع أختام ومسكوكات أثرية".

وأشارت إلى، "اصطحاب المتهم والمضبوطات من قبل الجهة الأمنية المختصة لإكمال باقي الإجراءات التحقيقية، وسيتم إرسال القطع الأثرية إلى مفتشية الآثار للتأكد من أصالتها وقيمتها التاريخية".

في حين أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية على طريق كركوك السليمانية شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأهالي عثروا، مساء اليوم، على طفلة حديثة الولادة مرمية قرب ناحية قرهنجير على الطريق الرئيسي بين كركوك السليمانية"، مبينا أن "الطفلة كانت بحالة صحية جيدة عندما عثر الأهالي عليها".

وأضاف المصدر؛ أن "الطفلة نقلت الى مقر امن لحين نقلها الى المستشفى الخاص بحديثي الولادة لغرض فحصها ومعرفة تفاصيل عنها ودوافع أسباب رميها".