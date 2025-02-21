مستشار الأمن القومي: حقوق جميع المكونات في العراق مصانة

2025-02-21 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن حقوق جميع المكونات في العراق مصانة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، وفدًا من أبناء الجالية المسيحية في ولاية ميشيغان الأمريكية، برئاسة مارتن منا، مؤسس الجالية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية".ورحب الأعرجي- بحسب البيان- بــ "الوفد، كما جرى بحث القضايا المتعلقة بإجراءات الحكومة العراقية لضمان حقوق جميع المكونات العراقية، لا سيما المسيحيين سواء في الداخل أو الخارج".وأكد الأعرجي للوفد، أن "حقوق جميع المكونات في العراق مصانة"، موضحًا، أن "الحكومة العراقية وضعت نصب أعينها تعزيز التعايش الأخوي بين جميع العراقيين وتعمل بشكل حثيث لترسيخ دعائم السلم المجتمعي".وأشار إلى، أن "العراقيين جميعهم وعلى اختلاف ألوانهم هم أبناء هذا الوطن ويمثلون لوحة جميلة تترجم وحدة العراق بكل مكوناته".