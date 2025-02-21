الداخلية الإيرانية لشفق نيوز: غدا توقيع اتفاق بين بغداد - وطهران يخص إجازات سوق السيارات
2025-02-21 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الجمعة، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران تتيح إصدار إجازات سوق تتيح للمقيمين من كلا البلدين التنقل بسياراتهم.
وقالت الداخلية الإيرانية لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، سيزور العاصمة بغداد صباح غد السبت، لتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها وتخص إصدار إجازات السوق بين البلدين".
وبينت أن "المذكرة تشمل في المرحلة الأولى المقيمين في البلدين، أي أن العراقيين الساكنين في إيران، والإيرانيين في العراق بإمكانهم، بعد أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ، أن يترجموا إجازات سوقهم ويتم اعتمادها بشكل رسمي واستصحاب عجلاتهم في الزيارات والتنقل".