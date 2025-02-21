2025-02-21 22:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، انحسار إصابات الجاموس بالحمى القلاعية في البؤر الرئيسية، مشيرة إلى العمل على حصر خسائر المربين وتقييم حجم الأضرار. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح وابعته (المدى) إن "وزير الزراعة عباس المالكي استقبل مجموعة من المربين وممثليهم ممن تضررت مواشيهم جراء الحمى القلاعية، برفقة رئيس لجنة الزراعة […]

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