2025-02-21 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، انحسار إصابات الجاموس بالحمى القلاعية في البؤر الرئيسية، مشيرة إلى العمل على حصر خسائر المربين وتقييم حجم الأضرار. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح وابعته (المدى) إن "وزير الزراعة عباس المالكي استقبل مجموعة من المربين وممثليهم ممن تضررت مواشيهم جراء الحمى القلاعية، برفقة رئيس لجنة الزراعة […]

