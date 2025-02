تلفزيون الناصرية: مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

2025-02-21 23:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، الحقوقي أحمد سليم، أن المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، دون الإشارة إلى استثناءات للدوائر الخدمية أو القطاعات الأخرى. وأكد سليم في تصريح لتلفزيون الناصرية أن القرار جاء بناءً على توجيهات المجلس بمناسبة تشييع الرسمي لسيد المقاومة. انتهى

