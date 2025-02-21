ذي قار تعطل الدوام الاحد المقبل

2025-02-21 23:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، بناءً على طلب تقدم به العضو محمد هادي الغزي.

وبحسب بيان لمجلس المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، يأتي هذا القرار تكريماً لمراسم تشييع حسن نصر الله، حيث دعا المجلس الجهات المختصة إلى نقل وقائع التشييع عبر الشاشات الرئيسية المنتشرة في المحافظة.

وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة الناشي، الأنباء المتداولة حول تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وأكد الناشي، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، أن "المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الشأن".

وكانت محافظة بغداد قرر أمس الخميس، أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر التابعة للمحافظة فيما عدا الدوائر الخدمية يوم الأحد المقبل لمناسبة التشييع الرمزي للسيد الشهيد حسن نصر الله الذي ينطلق في بغداد ولتسهيل حركة المشيعين وتنقلهم ومشاركتهم في هذا الحدث.



