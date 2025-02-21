البصرة.. اعلان مواعيد اجراء التعاقد مع الفائزين من تعيينات العقود

2025-02-21 23:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ديوان محافظة البصرة، اليوم الجمعة، (21 شباط 2025)، عن مواعيد اجراء التعاقد مع الفائزين من تعيينات العقود 13 ألف درجة وظيفية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 المادة (66) البند (ثانيا).

وذكر بيان لديوان المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وحسب الجداول المرافقة في الإعلان وحسب المواعيد المؤشرة للوجبة الأولى سيكون للفترة من يوم الأحد المقبل الى الخميس من الاسبوع المقبل، ضمن الدوام الرسمي في قاعة المؤتمرات /ديوان محافظة البصرة".

وشدد على "حضور الشخص المعني حصرا حسب الموعد و بخلاف ذلك يؤجل التعاقد معه الى اشعار آخر، و حضور الشخص المعني حصرا بدون اصطحاب ذويه داخل قاعة المؤتمرات ويمنع اصطحاب الأطفال، وعدم مراجعة من لم تظهر أسماؤهم ضمن المقبولين وجداول المواعيد".

ولفت البيان الى ان المستمسكات المطلوبة هي:

1- اعتماد البطاقة الوطنية حصرا اصلية مع نسختين ملونتين.

2- بطاقة السكن لغير المتزوج لوالده واذا كان متوفى لوالدته واذا كانت متوفية له اما بالنسبة للاناث فتكون لغير المتزوجة لوالدها واذا كانت متزوجة لزوجها اما اذا كانت مطلقة أو ارملة فتكون لها حصرا.

3- تأييد تخرج او وثيقة تخرج او ما يثبت تخرجه بالنسبة لشهادة الدبلوم و البكالوريوس .

4- وثيقة او تأييد تخرج من المدرسة بالنسبة لشهادات الإعدادية فما دون .

5- ذوي الشهداء و ضحايا الإرهاب من الدرجة الأولى السجين السياسي حصرا مع كتاب تأييد من مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين .

6- ذوي الإعاقة مع تقرير صادر من اللجان الطبية على ان لا تقل نسبة العجز عن (50%) او تأييد من هيئة ذوي الإعاقة.

7- الأقليات مع تأييد.