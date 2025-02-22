2025-02-22 00:00:06 - المصدر: الطاقة

تحوّل النفط العراقي وصادراته عبر إقليم كردستان إلى إحدى أدوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حربه ضد إيران، ومحاولة حصارها اقتصاديًا وعسكريًا. ويضغط ترمب باتجاه استئناف الصادرات عبر خط أنابيب كركوك الرابط بين الإقليم وميناء جيهان التركي، مهددًا بفرض عقوبات على بغداد في حالة عدم الاستجابة لطلبه. ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل …

إقرأ: النفط العراقي سلاح أميركا لمحاربة إيران.. استئناف التصدير لتركيا أو العقوبات على منصة الطاقة



