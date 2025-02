2025-02-22 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، ضرورة تشريع قانون تعديل قانون الحشد الشعبي، فيما أشار الى أن تمرير القانون الحشد سيستند لقانون الخدمة والتقاعد. وقال الفياض في لقاء متلفز تابعته (المدى)، إنه "لم ادخل في أي سجال يخص السن التقاعدي ولا اخشى من الحملات الإعلامية"، مضيفا: "نحن من يدافع عن […]

The post الفياض: الحديث بالخفاء ضد الحشد "خيانة" appeared first on جريدة المدى.