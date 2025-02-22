2025-02-22 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، تزامناً مع تشييع جنازة أمين حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله، في لبنان يوم الأحد المقبل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بناءً على طلب تقدم به محافظ ذي قار السابق محمد هادي الغزي، قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المصادف 23 شباط الجاري، داعياً الجهات المختصة إلى نقل وقائع التشييع بالشاشات الرئيسية في المحافظة.

وحدد حزب الله، يوم الأحد المقبل، موعداً لتشييع نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.

ويوم أمس الخميس، قرر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تعطيل الدوام الرسمي مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وذكر قسم الإعلام في محافظة بغداد ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العلوي أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة، استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد.

وبين أن التعطيل يأتي "إكراماً وتقديراً لمراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله، وكون هذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبياً مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".