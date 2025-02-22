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البصرة تتخذ إجراءات "احترازية عاجلة" للسيطرة على الحمى القلاعية (وثائق)

البصرة تتخذ إجراءات
البصرة تتخذ إجراءات "احترازية عاجلة" للسيطرة على الحمى القلاعية (وثائق)
2025-02-22 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة عن تشكيل لجان مؤقتة و اتخاذها إجراءات احترازية عالية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية الذي اصاب المواشي مؤخراً في عدد من مناطق المحافظة.

وجاء في وثائق رسمية حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها: أن "يتم تقييد حركة المواشي بين البصرة والمحافظات المجاورة لمدة عشرة أيام لإعادة النظر في الوضع الصحي البيطري، و منع حركة المواشي بين الأقضية و النواحي التي ظهرت بها الإصابة".

وبحسب الوثائق، إن "المواشي المصابة و المشتبه بها يفرض عليها حجر صحي لغرض منع انتشار العدوى، وتشجيع المربين على إجراء اللقحات لتجنب حدوث الإصابات، بالإضافة لتوفير المطهرات و المعقمات اللازمة للحد انتقال الفيروس بين الحيوانات و الحقول المجاورة".

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