قطر تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة

2025-02-22 01:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ المنتخب القطري نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2025 بفوزه العريض خارج قواعده على نظيره الكازاخي بنتيجة 92-71 ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة.ودخل الأدعم اللقاء بقوة وفرض أفضليته خلال النصف الأول الذي أنهاه بفارق 16 نقطة بواقع 45-29.حافظ المنتخب القطري على فارق النقاط الكبير في النصف الثاني بل وسّعه في نهاية المباراة إلى 21 نقطة، بفضل تألق نجمه مايك لويس الذي دوّن 19 نقطة، إضافة لتسجيل الثلاثي مصطفى فودة وتايلر هاريس وندوي سيدو 14 نقطة لكل منهم، لتحقق قطر انتصارها الثالث وتحجز مقعدها في النهائيات.كما تأهل المنتخب الإيراني إلى النهائيات بعد فوزه الكبير على المنتخب الهندي بنتيجة 106-55.وحصد المنتخب اللبناني انتصاره الخامس تواليا في المجموعة السادسة بفوزه على مضيفه البحريني بنتيجة 84-78.واقترب المنتخب السوري من بلوغ النهائيات بفوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 86-61.وفي المجموعة الرابعة حقق المنتخب الأردني الفوز على ضيفه السعودي بنتيجة 78-68.