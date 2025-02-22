الدفاع التركية: تحييد 12 مسلحا شمالي العراق
2025-02-22 02:00:06 - المصدر: راي اليوم
أنقرة/ الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 12 مسلحا من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي شمالي العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن 9 من المسلحين تم تحييدهم في منطقة عمليات “المخلب ـ القفل”، فيما تم تحييد الباقي في عملية للقوات الخاصة شمالي العراق.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية “المخلب ـ القفل” ضد معاقل “بي كي كي” في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي العراق.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم “بي كي كي” الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.… [+]