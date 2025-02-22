الخارجية توضح بشأن زيارة الشيباني إلى العراق

2025-02-22 02:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة الخارجية العراقية، توضيحاً بشان الزيارة المقررة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام، تود الوزارة توضيح الآتي: إنَّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كان قد تلقى في وقت سابق دعوة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، لزيارة العراق، وأبدى الوزير الشيباني رغبته في تلبية الدعوة، التي تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأمنية والسياسية الإقليمية".وأضاف، أنه " ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الزيارة بعد استكمال التنسيق اللازم بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة".