خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية ويتفوق على برنت وغرب تكساس ‎

2025-02-22 08:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب خلال الأسبوع الماضي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 30 سنتا ليصل الى 76.21 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.68 سنتا بما يعادل 2.25%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 30 سنتا ليصل الى 79.26 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.68 دولار أو ما يعادل 2.17%‎.

وسجل خام برنت، زيادة أسبوعية بنسبة 0.4%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب نحو 0.5%.