مواجهات السبت.. قمة إنجليزية ومواجهة لبرشلونة في الليغا

2025-02-22 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد مباريات اليوم السبت، مواجهات كروية مثيرة إحداها مباراة برشلونة مع لاس بالماس، في الدوري الإسباني، بينما ستدور 4 مباريات في الدوري الإنجليزي أبرزها بين آرسنال ووست هام.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي تورينو مع آي سي ميلان وجنوى مع إنتر ميلان.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

فالنسيا ـ أتلتيكو مدريد ـ 08.30 مساءً ـ BEIN SPORTS 3

لاس بالماس ـ برشلونة ـ 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون ـ مانشستر يونايتد – 3:30 مساءً – BEIN SPORTS 2

إبسويتش تاون ـ توتنهام – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

آرسنال – وست هام يونايتد ـ 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

أستون فيلا ـ تشيلسي ـ 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

هولشتاين كيل ـ باير ليفركوزن – 5:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

بروسيا دورتموند ـ يونيون برلين– 8:30 مساءً – BEIN SPORTS 6

الدوري الإيطالي:

تورينو ـ ميلان ـ 8.00 مساء ـ AD Sports TV PREMIUM

إنتر ميلان ـ جنوى ـ 10.45 مساء ـ AD Sports TV PREMIUM