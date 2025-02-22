بعد القرعة .. موعد انطلاق مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق
شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة كأس العراق 2024-2025.
وحدد الاتحاد يوم الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق مباريات الدور 16 بإقامة أربع مباريات في اليوم الاول.
وتقام في يوم (الأربعاء) مباراتان عند الساعة 5:00 عصراً تجمع الأولى فريق الميناء مع ضيفه فريق الزوراء على ملعب الفيحاء، بينما يحتضن ملعب النجف مباراة النجف وضيفه فريق البيشمركة.
وفي ذات اليوم (الأربعاء) أيضا في حين تقام مباراتان عند الساعة 7:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، بينما تقام المباراة الثانية بين فريق دهوك وضيفه ميسان على ملعب الاول .
وتتواصل مباريات الدور في اليوم التالي (الخميس) بإقامة أربع مباريات تقام مباراة واحدة منها عند الساعة 2:00 من بعد الظهر بين فريق نوروز وضيفه نادي الحسين على ملعب الأول، كما تقام مباراة واحدة عند الساعة 2:30 من بعد الظهر تجمع الطلبة وضيفه أمانة بغداد على ملعب المدينة، وتقام مباراة واحدة عند الساعة 5:00 عصرا بين فريق الشرطة وضيفه فريق الموصل على ملعب الشعب، في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة 7:30 مساءً بين فريقي زاخو وضيفية الكرمة على ملعب زاخو .
وأمس الجمعة، أقامت لجنة المسابقاتِ في اتحاد كرة القدم، سحبة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم 2024-2025 بمشاركة 16 نادياً.
يشار إلى الأندية المتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوك والبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسم والميناء.
وبعد اجراء القرعة اسفرت عن المواجهات والملاعب التالية: دهوك - ميسان (ملعب دهوك)، الميناء - الزوراء (البصرة)، القوة الجوية -القاسم (ملعب الشعب)، النجف - البيشمركة (ملعب النجف)، زاخو - الكرمة (ملعب زاخو)، نوروز - الحسين (ملعب نوروز)، الطلبة - أمانة بغداد (ملعب الطلبة) والشرطة - الموصل (ملعب الشعب).