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تغيير موعد مباراتي الريال وبرشلونة بالليجا بسبب دوري الأبطال

تغيير موعد مباراتي الريال وبرشلونة بالليجا بسبب دوري الأبطال
تغيير موعد مباراتي الريال وبرشلونة بالليجا بسبب دوري الأبطال
2025-02-22 08:40:02 - المصدر: واع
متابعة-واع
أجرت رابطة الدوري الإسباني، عدة تعديلات على مباريات البطولة، بعد ساعات من إجراء مراسم قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الليجا، عدلت مواعيد بعض مباريات الجولة 26.
وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، يوم الأحد 2 أذار المقبل، لكن تقرر تقديمها 24 ساعة لتقام في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.
أما مباراة برشلونة وريال سوسيداد، فتم تغيير موعدها، لتقام، الأحد 2 أذار، في الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي.
ويخوض الريال، مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، يوم الثلاثاء 4 أذار.
وسيخوض برشلونة مباراته ضد بنفيكا في جولة الذهاب يوم الأربعاء 5 أذار.
المصدر : كورة

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