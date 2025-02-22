تغيير موعد مباراتي الريال وبرشلونة بالليجا بسبب دوري الأبطال

2025-02-22 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأجرت رابطة الدوري الإسباني، عدة تعديلات على مباريات البطولة، بعد ساعات من إجراء مراسم قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رابطة الليجا، عدلت مواعيد بعض مباريات الجولة 26.وكان من المفترض أن تقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد، يوم الأحد 2 أذار المقبل، لكن تقرر تقديمها 24 ساعة لتقام في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.أما مباراة برشلونة وريال سوسيداد، فتم تغيير موعدها، لتقام، الأحد 2 أذار، في الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي.ويخوض الريال، مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال، يوم الثلاثاء 4 أذار.وسيخوض برشلونة مباراته ضد بنفيكا في جولة الذهاب يوم الأربعاء 5 أذار.المصدر : كورة