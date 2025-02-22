النفط العراقي يتخطى حاجز الـ79 دولارا للبرميل بختام تعاملات الأسبوع

2025-02-22 09:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تخطت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حاجز الـ79 دولارا للبرميل في ختام تعاملات الاسبوع بالسوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 76.21 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 79.26 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.30+ على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا كبيرا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 74.43 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 70.40 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 2.05- و2.08- لكلاهما.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع





