اتحاد الكرة يدخل "متاهات الديون".. 1.69 مليار دينار مستحقة للطيران خلال 10 أيام
شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، يوم السبت، أن الاتحاد أصبح بوضع حرج جداً بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.
وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد في أزمة مالية صعبة وقد دخلنا بمتاهات ليس لها اول ولا آخر.
واوضح ان الاتحاد اصبح مديونا لجهات عديدة لكثرة أنشطته ومشاركاته المختلفة، مشيرا الى ضرورة دعمه باسرع وقت من قبل الجهات المعنية في الدولة .
وثمن الزاملي الدعم الحكومي "اللامحدود المقدم من قبل الدولة التي لم تقصر مع الكرة العراقية"، مستدركاً "لكن لابد من تقديم الدعم المالي للاتحاد في هذه الفترة لتمشية الأنشطة وتسديد الديون المتراكمة ليتسنى له الاستمرار بمنهاجه الذي يهدف لتطوير كرتنا وإسعاد الجماهير العراقية .
وكشف ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية طللبت من القسم القانوني في الاتحاد العراقي لكرة القدم تسديد مبلغ مقداره مليار و690 مليون دينار، وذلك عن أجور تسير رحلات عارضة لأعضاء المنتخب الوطني العراقي بموجب قوائم الطلب، وشددت أن على الاتحاد دفع المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الاتحاد بهذا التبليغ.