2025-02-22 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب نظيره الاسترالي في مباراة مصيرية حاسمة اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.

وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وسيغيب اللاعب حيدر حمد عن مواجهة اليوم بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة، بينما سيستعيد المنتخب العراقي خدمات اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل في مباراة أستراليا بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف .

ويسعى منتخب أستراليا إلى تحقيق بأول ألقابها في تاريخ البطولة، بينما يسعى منتخب العراق الى تحقيق لقبه السادس.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.

وسيقود مباراة شباب العراق أمام نظيره الأسترالي طاقم تحكيمي بقيادة الدولي البحريني عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان حكماً مساعداً أولا، والقطري خالد عايد الشمري حكما مساعدا ثانٍ ، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.