اليوم.. منتخب الشباب يواجه نظيره الاسترالي في ربع نهائي بطولة آسيا
2025-02-22 09:35:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
يواجه منتخب الشباب، اليوم السبت، نظيره الأسترالي ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً الجارية منافساتها في مدينة شينزين الصينية.
وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضيّ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.
وأنهى منتخبنا الشبابي مساء أمس الجمعة وحدته التدريبيّة الأخيرة استعداداً لمباراة أستراليا بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب محمد ناصر.
وخاض منتخبُ الشباب وحدته التدريبيّة بمشاركة جميع اللاعبين، وسيستعيد خدمات اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف، بينما سيغيب اللاعب حيدر حمد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الاردني.
وسيقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الدولي البحريني عمار ابراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان (حكماً مساعداً أولا)، والقطري خالد عايد الشمري (حكماً مساعداً ثانٍ)، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.
وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2025 للشباب دون 20 عاماً التي تستضيفها تشيلي.
يواجه منتخب الشباب، اليوم السبت، نظيره الأسترالي ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً الجارية منافساتها في مدينة شينزين الصينية.
وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضيّ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.
وأنهى منتخبنا الشبابي مساء أمس الجمعة وحدته التدريبيّة الأخيرة استعداداً لمباراة أستراليا بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب محمد ناصر.
وخاض منتخبُ الشباب وحدته التدريبيّة بمشاركة جميع اللاعبين، وسيستعيد خدمات اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف، بينما سيغيب اللاعب حيدر حمد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الاردني.
وسيقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الدولي البحريني عمار ابراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان (حكماً مساعداً أولا)، والقطري خالد عايد الشمري (حكماً مساعداً ثانٍ)، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.
وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2025 للشباب دون 20 عاماً التي تستضيفها تشيلي.