اليوم.. منتخب الشباب يواجه نظيره الاسترالي في ربع نهائي بطولة آسيا

2025-02-22 09:35:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيواجه منتخب الشباب، اليوم السبت، نظيره الأسترالي ضمن دور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً الجارية منافساتها في مدينة شينزين الصينية.وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضيّ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.وأنهى منتخبنا الشبابي مساء أمس الجمعة وحدته التدريبيّة الأخيرة استعداداً لمباراة أستراليا بحضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضو اتحاد الكرة مشرف المنتخب محمد ناصر.وخاض منتخبُ الشباب وحدته التدريبيّة بمشاركة جميع اللاعبين، وسيستعيد خدمات اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف، بينما سيغيب اللاعب حيدر حمد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الاردني.وسيقود المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الدولي البحريني عمار ابراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان (حكماً مساعداً أولا)، والقطري خالد عايد الشمري (حكماً مساعداً ثانٍ)، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2025 للشباب دون 20 عاماً التي تستضيفها تشيلي.



