غوارديولا يشكك في جاهزية هالاند لمواجهة ليفربول

2025-02-22 09:35:03 - المصدر: واع

متابعة-واعقال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ،جوسيب غوارديولا، إن الشكوك لا تزال قائمة بشأن إمكانية مشاركة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق، في المباراة المرتقبة ضد ليفربول.ويواصل هالاند، الذي يتعافى من إصابة في الركبة، سباقه مع الزمن للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم غدٍ الأحد ، ضمن قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان هالاند قد تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة سيتي أمام نيوكاسل يونايتد السبت الماضي، التي انتهت بفوز الفريق 4-0. وقد حالّت الإصابة دون مشاركته في لقاء سيتي ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بخسارة الفريق السماوي 3-1، مما أدى إلى خروجه المبكر من المسابقة.وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة هالاند أمام ليفربول، أجاب المدرب الإسباني قائلاً إنه غير متأكد من قدرة اللاعب على المشاركة، مشيرًا إلى أن هالاند سيخضع لفحص طبي جديد اليوم السبت. واكتفى جوارديولا بالقول "ربما" دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأضاف غوارديولا أن جون ستونز، مدافع الفريق الذي خرج مصابًا في لقاء ريال مدريد، قد يحتاج إلى جراحة في ساقه، مؤكداً غيابه عن مباراة ليفربول.وفيما يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي لعب 25 مباراة.وفي المقابل، يبدو مانشستر سيتي بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة قبل خوضه الـ13 مباراة المتبقية في البطولة.المصدر: سكاي نيوز