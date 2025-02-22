2025-02-22 09:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديصدر عن دائرة الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، كتاباً جديداً عن مجلة المورد.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إنه "بمبادرة من رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب، صدرت حديثًا ضمن سلسلة (دراسات وتحقيق) التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، كتاب (النصوص المحققة في مجلة المورد)، الذي يغطي الفترة من العام (1971م - 2024م)".وأشار الى أن "الباحث والكاتب حيدر كاظم الجبوري قام باستخراج وترتيب النصوص المحققة في عدة أجزاء، معتمدًا على خطوات عدة، بما في ذلك استخراج النص الأصلي كما هو منشور، واتباع التسلسل الزمني أثناء الاستخراج، والترقيم الموحد لكل مجلد، وكتابة مقدمة تبين أهمية المجلَّة والنصوص المحقَّقة فيها."وأضاف أن "النصوص المحققة صدرت في عدة مجلدات، يقع كل مجلد بأكثر من خمسمائة صفحة من القطع الكبير."