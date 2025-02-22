اتحاد الأدباء يحتضن جلسة أدبية عن السرد القصصي

2025-02-22 09:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق جلسة أدبية حملت عنوان (مرايا الإبداع السردي) شارك فيها كل من القصّاصين (عبد الأمير المجر وكاظم جماسي وعبد الزهرة علي وعبد علي اليوسفي وأحمد طابور) بحضور جمع كبير من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن السردي القصصي، أدارها القاص رياض داخل.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المشاركين قرأوا قصصهم التي تنوع فيها صراع الشخصيات عبر إنشادها للحرية وانتصارها للإنسان وتجسيد اليوميات المعاشة وتقديم الواقع بطريقة جديدة غير تقريرية وغير مباشرة سردياً".

وأشارت "الأوراق النقدية التي شارك فيها كل من النقاد إلى أن واجب النقد هو أن يستكمل فجوات النص وثغراته لأنه يعني إعادة إنتاج للنص بطريقة نقدية من وجهة نظر القارئ، على اعتبار أن السرد فكرة جمالية تضيف للنص تفاصيل وإضاءة جديدة".