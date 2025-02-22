اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع

2025-02-22 09:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويستمر المؤتمر لمدة يومين تحت عنوان " التواصل من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي".ويبحث المؤتمر الذي يحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) في جلساته مجموعة من الملفات الحيوية التي تعكس تطورات المشهد الإقليمي والدولي، حيث تنطلق أعمال اليوم الأول بجلسات مخصصة لمناقشة مشروع طريق التنمية، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الطموح.كما يتناول المشاركون سبل تعزيز دور العراق في ضمان الأمن الإقليمي، إلى جانب جلسة خاصة حول دور النخبة الواعية في رسم مستقبل العراق.ويشكل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وفتح آفاق جديدة للحوار البناء، بما يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي في المنطقة.