نيجيرفان بارزاني يصل الى بغداد بزيارة رسمية
2025-02-22 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (22 شباط 2025)، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.
وذكر مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، فان من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كردستان مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.
وأضاف، ان رئيس الإقليم سيشارك في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي يحضره السوداني ومسؤولين رفيعي المستوى.
يشار الى ان هذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس إقليم كردستان إلى بغداد خلال هذا العام الجديد 2025.