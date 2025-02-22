نيجيرفان بارزاني يصل الى بغداد بزيارة رسمية

2025-02-22 09:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (22 شباط 2025)، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وذكر مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، فان من المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كردستان مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين الطرفين.

وأضاف، ان رئيس الإقليم سيشارك في فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي يحضره السوداني ومسؤولين رفيعي المستوى.

يشار الى ان هذه الزيارة تعتبر الأولى لرئيس إقليم كردستان إلى بغداد خلال هذا العام الجديد 2025.