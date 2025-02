ذي قار تبدأ الاستعدادات الفنية لانتخابات مجلس النواب 2025

2025-02-22 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير مكتب انتخابات ذي قار عن بدء الاستعدادات الفنية لانتخابات مجلس النواب العراقي المزمع إجراؤها في عام 2025. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح فلاح الموسوي أن المكتب في المحافظة قد بدأ فعلياً استعداداته الفنية، التي تشمل تجهيز الأجهزة الخاصة بالانتخابات تمهيداً لإرسالها إلى بغداد، بالإضافة...

