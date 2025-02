إصابات محدودة بالحمى القلاعية في ذي قار دون حالات نفوق

2025-02-22 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير المستشفى البيطري في ذي قار، الدكتور علي عبد الحسين، عن رصد إصابات محدودة بالحمى القلاعية في المحافظة، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالات نفوق بين المواشي المصابة حتى الآن. وذكر عبد الحسين لشبكة اخبار الناصرية أن الإصابات بلغت 44 حالة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية...

