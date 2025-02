2025-02-22 10:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشفت نقابات العمال في محافظة ذي قار عن تحسن ملحوظ في تطبيق شروط السلامة المهنية في مشاريع المحافظة، حيث أفاد رئيس اتحاد النقابات، هشام العبادي، أن 60% من المشاريع الحالية تتبنى وتنفذ معايير السلامة والأمان للعمال. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أشار العبادي إلى أن هذه النسبة...

The post نقابات العمال في ذي قار: 60% من مشاريع المحافظة تطبق شروط السلامة المهنية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.