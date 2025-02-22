اليوم.. "قدامى العراق" يستهلون مشوارهم الخليجي بلقاء اليمن
2025-02-22 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراقلقدامى لاعبي كرة القدم، اليوم السبت، نظيره اليمني ضمن الجولة الأولى لمنافساتالمجموعة الثانية لبطولة الخليج لقدامى لاعبي بنسختها الأولى .
وتقام المباراة على استاد جابرمبارك الصباح الدولي، في دولة الكويت في الساعة 4:45 عصراً .
وسيلعب منتخب العراق للقدامى، فيالمجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن .
وتضيف الكويت النسخة الأولىلبطولة الخليج لقُدامى لاعبي كرة القدم، للمدة من 22 وتستمر لغاية 26 من شهر شباطالجاري.
وجرى الاتفاق على أن تكونالتبديلات مفتوحة بشرط أن يتمَّ حصرها بواقع أربع فترات توقف على ألّا تندرجالتبديلاتُ ما بين شوطي المباراة ضمن فترات التوقف.
وتم تحديد (40) دقيقة كزمنالمباراة، 20 دقيقةً مقسمة بين الشوطين، على أن تكون الاستراحةُلمدة عشر دقائق.