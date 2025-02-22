معركة التأهل.. اليوم المنتخب العراقي للشباب في اختبار صعب أمام أستراليا
بغداد اليوم - رياضة
يواجه المنتخب العراقي للشباب نظيره الاسترالي في مباراة مصيرية حاسمة، اليوم السبت (22 شباط 2025)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.
وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.
وسيغيب اللاعب حيدر حمد عن مواجهة اليوم بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة، بينما سيستعيد المنتخب العراقي خدمات اللاعبين علي مخلد ومصطفى قابيل في مباراة أستراليا بعد غيابهما عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف .
ويسعى منتخب أستراليا إلى تحقيق بأول ألقابها في تاريخ البطولة، بينما يسعى منتخب العراق الى تحقيق لقبه السادس.
وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.
وسيقود مباراة شباب العراق أمام نظيره الأسترالي طاقم تحكيمي بقيادة الدولي البحريني عمار إبراهيم محفوظ، ويساعده مواطنه محمد جعفر سلمان حكماً مساعداً أولا، والقطري خالد عايد الشمري حكما مساعدا ثانٍ ، ومواطنه عبد الهادي الرويلي حكماً رابعاً.