انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع

2025-02-22 10:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 149950 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع (يوم الخميس الماضي) حيث كانت قد بلغت 150050 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل كل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار.