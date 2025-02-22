تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. وزير الداخلية الايراني يصل الى بغداد

2025-02-22 11:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية الإيراني أسكندر مؤمني، صباح اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من نظيره العراقي عبد الامير الشمري و لغرض التشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية، حسبما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن الزيارة تستغرق يومين وقد قام باستقبال مؤمني نائب وزير الداخلية العراقي الفريق زياد زياد، وسفير ايران في العراق محمد كاظم الصادق.

ويرافق وزير الداخلية الإيراني في زيارته الى بغداد علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون، وسردار سيد تيمور حسيني، رئيس الشرطة الايرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد كشفت، أمس الجمعة، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران تتيح إصدار إجازات سوق تتيح للمقيمين من كلا البلدين التنقل بسياراتهم.

وقالت الداخلية الإيرانية لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، سيزور العاصمة بغداد صباح اليوم السبت، لتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها وتخص إصدار إجازات السوق بين البلدين".

وبينت أن "المذكرة تشمل في المرحلة الأولى المقيمين في البلدين، أي أن العراقيين الساكنين في إيران، والإيرانيين في العراق بإمكانهم، بعد أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ، أن يترجموا إجازات سوقهم ويتم اعتمادها بشكل رسمي واستصحاب عجلاتهم في الزيارات والتنقل".