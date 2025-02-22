الحسان يدعم موقف نيجيرفان بارزاني ويحث لحوار داخلي عراقي
شفق نيوز/ أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، عن دعمه لما جاء في كلمة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت.
وقال الحسان في مستهل كلمته التي تلت كلمة رئيس الإقليم، إن كلمة بارزاني حملت معانٍ كبيرة في الصالح العراقي، ولم تقتصر على تناول شؤون الإقليم فقط.
وأشار إلى أن العراق عازم على بناء دولة المؤسسات، مؤكدًا أن العراق ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة مفصلية تتطلب التعاون والتكاتف.
وأوضح أن العراق عازم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعمها للعراق وستظل إلى جانبه في مسيرته المستقبلية، مؤكدًا في ختام كلمته بالقول أن "العراق أمانة في أعناقنا".
وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال في كلمة ألقاها في مؤتمر حوار بغداد، إن "الإقليم يؤمن بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل العراق بأكمله هو مصلحة وطنية مشتركة، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون التكامل بين بغداد وأربيل، وكذلك بين العراق ومحيطه من دول المنطقة والعالم".
وأضاف أنه "من هذا المنطلق، نؤكد دعمنا الكامل لهذا لمشروع طريق التنمية الكبير، ونتطلع إلى أن يصبح نموذجًا للتعاون والبناء بين جميع مناطق ومكونات البلاد، من زاخو إلى الفاو، وكذلك بين العراق وشركائه الإقليميين والدوليين".