2025-02-22 11:18:04 - المصدر: ايشان

حذرت الأمم المتحدة من “التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي” في سوريا بسبب تداعيات الصراع على إنتاج القمح وتوفير الخبز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير جديد نشره اليوم، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، مما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز. وذكر أن الآثار […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحذر من “أزمة خبز” في سوريا: أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم أولاً على ايشان.



